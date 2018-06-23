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شاهد.. قفزة "أكروباتية" لمقاتل روسي فرحا بفوزه الساحق على خصمه الياباني 

الرياضة

شاهد.. قفزة
vk.com/ufc
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اكتسح الروسي بيتر يان منافسه الياباني تيروتو إيشيهارا في النزال الذي جمعهما اليوم السبت، في سنغافورة، ضمن دورة "UFC Fight Night 132" للفنون القتالية المختلطة.

وتمكن المقاتل الروسي من حسم النزال لصالحه في نهاية الجولة الأولى منه، عندما أسقط خصمه على أرض الحلبة بعد سلسلة من الضربات المبرحة، واضطر الحكم إلى إيقاف النزال لعدم قدرة المقاتل الياباني على الدفاع عن نفسه، ليعلن فوز الروسي بالضربة الفنية القاضية.

وحقق بيتر يان باكورة انتصاراته في أول نزال له تحت راية منظمة "UFC Fight Night"، وقبل ذلك اشتهر بمشاركاته تحت راية " Absolute Championship Berkut".

المصدر: "lenta.ru"

نايف الكوردي 

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