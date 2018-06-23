الإصابات تزيد معاناة الأرجنتين قبل مواجهة نيجيريا الحاسمة

تواصلت معاناة المنتخب الأرجنتيني في بداية مشواره في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا، حيث غاب ثلاثة من عناصره عن مران الفريق اليوم السبت بسبب الإصابات.

وغاب عن المران المدافعان غابرييل ميركادو ونيكولاس أوتامندي بسبب إصابات في الكاحل، وكذلك لاعب خط الوسط لوكاس بيليا بسبب إصابة في الركبة، وقد خضع اللاعبون الثلاثة لتدريبات لياقة خاصة.

وحصد المنتخب الأرجنتيني، وصيف بطل مونديال 2014، نقطة واحدة فقط خلال مباراتيه الماضيتين في المجموعة الرابعة، وبات يواجه شبح الخروج من الدور الأول علما بأنه كان من أبرز المرشحين لحصد اللقب قبل انطلاق البطولة.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراته الثالثة الأخيرة في المجموعة أمام نظيره النيجيري يوم الثلاثاء المقبل، لكن مصيره يتوقف أيضا على المباراة الأخرى التي تجمع في نفس التوقيت بين المنتخبين الكرواتي والآيسلندي.

وظل الإحباط واضحا على وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال المران، كما كان عليه الحال في المباراة التي خسرها الفريق أمام نظيره الكرواتي 0-3 يوم الخميس الماضي.

المصدر: DPA