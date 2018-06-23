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المكسيك تضع قدما في ثمن النهائي بفوز على كوريا الجنوبية

الرياضة

المكسيك تضع قدما في ثمن النهائي بفوز على كوريا الجنوبية
Reuters
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اقترب المنتخب المكسيكي من التأهل للدور الثاني بمونديال 2018، بعد فوزه على كوريا الجنوبية 2-1، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

افتتح كارلوس فيلا التسجيل لمنتخب المكسيك في (د.26 من ركلة جزاء) وأضاف المهاجم خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" الهدف الثاني في (د.66).

وقلص هيونغ مين سون، الفارق في (د.90+3).

وستضمن المكسيك بطاقتها في حال خسارة ألمانيا أو تعادلها مع السويد في وقت لاحق السبت، بينما تعقدت مهمة كوريا الجنوبية الطامحة إلى تكرار سيناريو 2002 على أرضها (نصف النهائي) و2010 (ثمن النهائي).

وتقام الجولة الثالثة الأخيرة الأربعاء حيث تلتقي المكسيك مع السويد، وكوريا الجنوبية مع ألمانيا.

المصدر: وكالات

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