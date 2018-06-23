نيمار يهين قائد منتخب بلاده خلال مباراة كوستاريكا

أكد تياغو سيلفا مدافع منتخب البرازيل حدوث مشادة كلامية بينه وزميله نيمار خلال اللقاء الذي انتهى بفوز منتخب السيليساو على كوستاريكا 2-0 في الجولة الثانية لمونديال روسيا أمس .

وكشف سيلفا عبر صحيفة غلوبو البرازيلية أن نيمار أهانه بعد أن أعاد الكرة للمنتخب الكوستاريكي بعد توقف اللعب في الدقيقة 83 بنوع من الروح الرياضية.



وأضاف قائد منتخب البرازيل: "مصدوم وحزين من تصرف نيمار، فوجئت بمجرد إعادتي للكرة بتلفظه بالسوء ضدي، أنا هادئ تجاه ما حدث، ولكنني حزين من تصرفه".

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وأشار مدافع باريس سان جيرمان إلى أنه رغم هذه الواقعة المؤسفة، سيبقى نيمار شقيقا أصغر بالنسبة له.

وواصل منتخب السامبا سياسة اعتمدها منذ فترة طويلة في التناوب بين اللاعبين لحمل شارة القيادة، وكانت هذه المرة الشارة من نصيب تياغو سيلفا.

وفازت البرازيل على كوستاريكا بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما كل من كوتينيو ونيمار في الدقيقتين الأولى والسابعة من الوقت بدل الضائع على التوالي.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر