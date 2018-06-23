بعد تسديدة صاروخية طائشة.. وكالة الفضاء الروسية تمازح رونالدو (فيديو)

نشرت وكالة الفضاء الروسية على موقعها الرسمي فيديو طريفا تمازح فيه نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر مونديال روسيا حتى الآن بأربعة أهداف.

ويظهر في الفيديو رونالدو عندما وجه إحدى تسديداته الصاروخية خلال مباراة المغرب التي جرت في الـ20 من يونيو الجاري على أرضية ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا.

وعلت كرة رونالدو خشبات المرمى بشكل مبالغ فيه وتابعت طريقها إلى الفضاء ولكن رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيوموف استطاع التصدي لها من محطة الفضاء الدولية.

وعاد أرتيوموف وسدد الكرة بقوة لتعود إلى الأرض وإلى ملعب لوجنيكي تحديدا وتصطدم برأس رونالدو وتسقطه أرضا.

وانتهت المباراة بين البرتغال والمغرب بفوز برازيل أوروبا بهدف نظيف سجله رونالدو نفسه في الدقيقة الـ4 من عمر اللقاء.

المصدر: لينتا.رو