رسميا.. ريال مدريد يضم الحارس الأوكراني الشاب لونين

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أنه ضم الحارس الأوكراني الشاب أندري لونين (19 عاما) من زاريا لوغانسك لـ6 سنوات.

وكتب الفريق الملكي في لونين على موقعه الإلكتروني أمس الجمعة: "حارس شاب بعمر 19 عاما، يمتاز بطول فارع (1,91 م)، ووقع للمواسم الستة المقبلة".

وحسب الصحافة الإسبانية، سيصقل لونين موهبته بداية مع الفريق الاحتياطي لريال مدريد، وسيضاعف انتقاله مع اهتمام ريال بضم البرازيلي اليسون حارس روما الإيطالي ومنتخب البرازيل في مونديال 2018، الضغط على الحارس الأساسي الكوستاريكي كيلور نافاس (31 عاما) المشارك بدوره مع منتخب بلاده في كأس العالم في روسيا.

وضم الدولي الأوكراني لونين سيطرح سؤالا حول مستقبل لوكا زيدان، النجل الثاني للمدرب السابق الفرنسي زين الدين زيدان، الحارس الثالث للفريق الملكي هذا الموسم.

وقد يرغم الرحيل المفاجئ لزيدان الأب نهاية مايو، وتعيين مدرب منتخب إسبانيا جولن لوبيتيغي بدلا منه، قد يرغم نجله لوكا على البحث عن ناد آخر.

وفي كل الأحوال، يؤكد استقدام لاعب شاب أمامه مستقبل واعد وطويل مثل لونين، استمرار سياسة البحث عن المواهب الشابة المعتمدة حاليا من قبل فريق العاصمة الذي ضم في الأشهر الأخيرة النرويجي مارتن أوديغارد (19 عاما) والبرازيليين فينيسيوس جونيور (17 عاما) ورودريغو غويش (17 عاما أيضا).

المصدر: أ ف ب