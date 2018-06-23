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رسميا.. حارس مرمى نسور قاسيون ينتقل للقادسية السعودي

الرياضة

رسميا.. حارس مرمى نسور قاسيون ينتقل للقادسية السعودي
Reuters Steve Christo
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أعلن نادي القادسية السعودي عبر تغريدة نشرها على موقعه الرسمي في "تويتر" عن تعاقده مع حارس مرمى منتخب سوريا إبراهيم عالمة.

وخاض الحارس السوري إبراهيم عالمة تجربة قصيرة في الدوري الإيراني ضمن صفوف سبهان ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 5 مرات في 14 مباراة.

وسبق لعالمة أن دافع عن عرين عدة فرق في الدوري السوري منها الوثبة والوحدة والشرطة والاتحاد ومثل منتخب بلاده لأول مرة عام 2013.

وشارك عالمة مع نسور قاسيون في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا والتي حقق فيها المنتخب السوري إنجازا غير مسبوق بوصوله لأول مرة في تاريخه للملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم قبل أن يخسر بصعوبة أمام الكنغر الأسترالي في الوقت الإضافي، بعد تمديد مباراة الإياب إثر تعادل المنتخبين بهدف لمثله في مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: qadisiyah1967/twitter+وكالات

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