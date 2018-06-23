رسميا.. حارس مرمى نسور قاسيون ينتقل للقادسية السعودي

أعلن نادي القادسية السعودي عبر تغريدة نشرها على موقعه الرسمي في "تويتر" عن تعاقده مع حارس مرمى منتخب سوريا إبراهيم عالمة.

بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة

معالي المستشار تركي آل الشيخ @Turki_alalshikh



▪️حارس منتخب سوريا الدولي ابراهيم عالمة يوقع لـ #القادسية

❤️💛 pic.twitter.com/I22YPDHShO — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) June 21, 2018

وخاض الحارس السوري إبراهيم عالمة تجربة قصيرة في الدوري الإيراني ضمن صفوف سبهان ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 5 مرات في 14 مباراة.

وسبق لعالمة أن دافع عن عرين عدة فرق في الدوري السوري منها الوثبة والوحدة والشرطة والاتحاد ومثل منتخب بلاده لأول مرة عام 2013.

وشارك عالمة مع نسور قاسيون في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا والتي حقق فيها المنتخب السوري إنجازا غير مسبوق بوصوله لأول مرة في تاريخه للملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم قبل أن يخسر بصعوبة أمام الكنغر الأسترالي في الوقت الإضافي، بعد تمديد مباراة الإياب إثر تعادل المنتخبين بهدف لمثله في مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: qadisiyah1967/twitter+وكالات