لاعب كولومبيا مهدد بالقتل بعد طرده في مباراة اليابان

تلقى كارلوس سانشيز، لاعب وسط المنتخب الكولومبي تهديدات بالقتل عقب حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة منتخب بلاده مع نظيره الياباني في الجولة الأولى من مونديال روسيا.

وتتولى الشرطة الكولومبية التحقق من جدية التهديدات، حيث أشارت محطة "بلو" الإذاعية الكولومبية إلى أنه تم استدعاء مجموعة من المتخصصين في جرائم الإنترنت، للمساعدة في تحديد هوية الأشخاص الذين يوجهون التهديد.

وذكرت المحطة أيضا أن التهديد جاءت عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأثارت التهديدات قلق الكولومبيين، حيث أعادت إلى الأذهان ما حدث للمدافع الكولومبي الراحل أندرياس إسكوبار، الذي اغتيل في بلاده رميا بالرصاص بعد خمسة أيام على تسجيله هدفا بالخطأ في مرمى المنتخب اللاتيني خلال خسارته 1 - 2 أمام منتخب الولايات المتحدة، في نسخة مونديال 1994 في الولايات المتحدة.

وحضر أكثر من مئة ألف شخص جنازة إسكوبار، وحوكم الجاني بعد مرور عام على الحادث.

إقرأ المزيد

وتلقى سانشيز بطاقة حمراء في مطلع مباراة كولومبيا مع اليابان، بعدما تعمد لمس الكرة داخل منطقة جزاء فريقه، ليحصل المنتخب الآسيوي على ركلة جزاء أحرز منها شينجي كاجاوا الهدف الأول في الدقيقة الـ6 من عمر المباراة، التي انتهت بخسارة كولومبيا بهدفين مقابل هدف.

المصدر: وكالات