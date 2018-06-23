التحقيق في "حركة مشينة" ارتكبها نجم منتخب الفراعنة ضد زميله

تداولت العديد من المواقع المصرية أنباء عن طلب عدد من مسؤولي في اتحاد كرة القدم المصري ضرورة التحقيق بحركة "مشينة" صدرت من أحد لاعبي المنتخب خلال التدريبات أمس الجمعة.

وجاء في مضمون التقارير، أن اللاعب سعد سمير قام بحركة "مشينة" ضد زميله في المنتخب المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، خلال التمارين الاستعدادية لمواجهة السعودية في الـ25 من يونيو الجاري ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا.

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وأضافت بعض التقارير أن اتحاد الكرة المصري فتح تحقيقا في الواقعة، فيما أكدت تقارير أخرى أن الاتحاد بالفعل فرض عقوبات على سمير، منها خصم المكافأة الخاصة منه بمونديال روسيا، إلى جانب استبعاده من المشاركة في مباراة السعودية وإخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر بهذا القرار لإخراجه من حساباته في تلك المباراة.

المصدر: مواقع مصرية