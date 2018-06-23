ثلاث مواجهات نارية اليوم في مونديال روسيا

تجرى اليوم السبت ثلاث مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية لنهائيات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي تستضيفها روسيا لغاية الـ15 من يوليو القادم.

المباراة الأولى ستجمع بين المنتخب التونسي ونظيره البلجيكي، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة.

إقرأ المزيد

والمباراة الثانية، ستجمع منتخبي كوريا الجنوبية والمكسيك، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

أما المواجهة الثالثة فستكون بين منتخبي ألمانيا والسويد، وذلك في تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

المصدر: RT

أليكسي اسبر