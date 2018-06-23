مدرب كرواتيا التي قهرت الأرجنتين درب في الخليج

تألق المنتخب الكرواتي في الجولة الثانية لدور المجموعات في مونديال روسيا عندما قهر الأرجنتين بثلاثية نظيفة وضمن تأهله للدور الثاني من كأس العالم 2018.

ويعود الفضل بهذا الإنجاز للخطة المحكمة التي لعب بها مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش الذي سبق ودرب في دول الخليج العربي قبل أن يتسلم مهمة تدريب منتخب كرواتيا العام الماضي.

مدرب #الهلال و #الفيصلي السعودي السابق

زلاتكو داليتش ينتصر بثلاثة أهداف دون رد على المنتخب الأرجنتيني #المونديال_مع_جول pic.twitter.com/ZFcxqrvxg6 — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 21, 2018

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وبدأ داليتش مسيرته التدريبية عام 2005 مع العديد من الأندية الكرواتية وتيرانا الألباني، قبل أن ينتقل لتدريب الفيصلي السعودي عام 2010، وانتقل عام 2012 لتدريب الهلال السعودي، قبل أن ينتقل لتدريب العين الإماراتي منذ عام 2014 وبعدها لتدريب منتخب بلاده الوطني عام 2017.

وفرض منتخب كرواتيا نفسه بقوة في المونديال، بعدما حقق فوزا ساحقا على منتخب التانغو بثلاثية نظيفة، وقبلها على منتخب نيجيريا بثنائية بيضاء، ليتصدر فرق المجموعة الرابعة ويضمن تأهله مبكرا للدور ثمن النهائي من مونديال روسيا.

المصدر: وكالات