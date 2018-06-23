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لهذا السبب طالبت الأرجنتين روسيا بترحيل 4 من مشجعيها!

23 يونيو 2018 | 06:46 GMT
لهذا السبب طالبت الأرجنتين روسيا بترحيل 4 من مشجعيها!
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MARTIN BERNETTI / AFP

طالبت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريشيا بولريتش السلطات الروسية بترحيل 4 مشجعين أرجنتينيين بعد إثارتهم عراكا حاميا مع مشجعين من كرواتيا خلال مباراة جمعت الفريقين الخميس الماضي.

وأرفقت الوزيرة الأرجنتينية أسماء المشجعين الـ4 بصورهم في تغريدة نشرتها في "تويتر"، وكتبت: "نطالب السلطات الروسية بتوقيفهم وترحيلهم".

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وأوضحت بولريتش أنه تم التعرف على المشجعين الـ4 من خلال تسجيل فيديو يظهر العراك، معتبرة أن فعلهم يدل على أنهم "مجرمون".

وكانت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم قد أعلنت سابقا أن الشرطة الروسية أوقفت 7 مشجعين أرجنتينيين بعد إثارتهم عراكا مع مشجعين كروات خلال مباراة الأرجنتين وكرواتيا في مدينة نيجني نوفغورود الروسية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم لكرة القدم 2018.

المصدر: إنترفاكس

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