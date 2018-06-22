شاهد.. أهداف مباريات اليوم التاسع من مونديال روسيا 2018

أسدل الستار على منافسات اليوم التاسع من بطولة كأس العالم روسيا 2018، والذي شهد أحداثا مثيرة وأهدافا في الوقت القاتل.

فوز برازيلي متأخر على كوستاريكا

عصف منتخب البرازيل بأحلام كوستاريكا عندما انتزع الفوز في الأنفاس الأخيرة من عمر المواجهة التي جمعت المنتخبين في سانت بطرسبورغ في المجموعة الخامسة.

ثنائية موسى تحيي آمال نيجيريا

حقق منتخب نيجيريا أول انتصار له في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد تغلبه بهدفين نظيفين على منتخب آيسلندا الذي يشارك في البطولة لأول مرة في المباراة التي احتضنتها فولغوغراد، وهذا يعني أن السباق على المركز الثاني في المجموعة سيحسم في المباراة الأخيرة التي ستقام في 26 يونيو حيث ستتنافس ثلاثة منتخبات على حجز مقعد في دور الـ16 بينما يمكن لمنتخب نيجيريا أن يحتل الصدارة حسابيا.

سويسرا تقلب الطاولة على صربيا وتقترب من ثمن النهائي

خطا المنتخب السويسري لكرة القدم خطوة كبيرة نحو الدور ثمن النهائي بعدما قلب الطاولة على نظيره الصربي وفاز عليه 2-1 في كالينينغراد في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط متفوقا بأفضلية هدف واحد عن وصيفه السويسري في حين بقيت صربيا ثالثة بـ 3 نقاط ورابعا كوستاريكا التي فقدت أي أمل في التأهل برصيد خال من أي نقطة.

المصدر: وكالات