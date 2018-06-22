مونديال روسيا.. احتمال غياب 4 لاعبين سويديين أمام ألمانيا

أعلن مدرب المنتخب السويدي يأن أندرسون الجمعة أن المدافعين بونتوس يانسون وفيليب هيلاندر وماركوس رودن مرضى واضطروا إلى تأجيل سفرهم إلى سوتشي .

ويحوم الشك حول مشاركتهم السبت ضد ألمانيا في الجولة الثانية من مونديال روسيا، على غرار المهاجم إسحاق ثيلين الذي سافر مع الفريق لكنه مصاب في الكاحل.

وقال أندرسون في مؤتمر صحفي: "ثيلين يعاني من التواء في كاحله، ولدينا أيضا ثلاثة لاعبين شعروا بآلام في المعدة أمس (الخميس)، وبالتالي قمنا بتقسيم المجموعة ولا يمكنهم السفر معنا" بسبب مخاطر العدوى.

وأوضح الاتحاد السويدي في بيان أن المرضى الثلاثة "يتماثلون للشفاء" وسيلتحقون بالمنتخب صباح السبت.

ولم يستبعد الاتحاد السويدي تواجد هذا الثلاثي ضمن التشكيلة المدعوة لمواجهة ألمانيا حاملة اللقب مساء السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

وكان بونتوس يانسون لعب أساسيا في المباراة الأولى أمام كوريا الجنوبية (1-0).

ولم يوضح المسؤولون السويديون ما إذا كان مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي فيكتور ليندلوف الذي غاب عن المباراة الأولى بسبب المرض، تماثل للشفاء، بيد أن عدم ذكر اسمه بين اللاعبين غير الجاهزين يشير إلى أنه تعافى من مرضه.

وتتقاسم السويد صدارة المجموعة السادسة مع المكسيك، وتملك فرصة التأهل غدا في حال فوزها على ألمانيا التي من الممكن أن تجرد من لقبها في حال الخسارة وفوز المكسيك أو تعادلها مع كوريا الجنوبية.

المصدر: أ ف ب