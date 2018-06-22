المغرب ينفي نيته الترشح لاستضافة المونديال رفقة الجزائر

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الأخبار المتداولة بخصوص وجود نية تقديم ملف بين المغرب والجزائر لتنظيم كأس العالم.

وأوضح مصطفى الخلفي، بأن موضوع تقديم ملف بين المغرب والجزائر، لاستضافة مونديال 2030 لم يتم تداوله في اجتماع الحكومة الأخير.

وانتشرت في الآونة الأخيرة، شائعات عن إمكانية اتحاد بلدان المغرب العربي في ملف واحد من أجل استضافة الحدث العالمي مستقبلا، وذلك بعد خسارة المغرب في استضافة كأس العالم 2026، حيث أطلق برلمانيون تونسيون مبادرة للمطالبة بتقديم ملف مشترك بين الدول المغاربية (تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا) لاستضافة مونديال 2030.

المصدر: وكالات