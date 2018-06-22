دقيقة حداد فى التلفزيون الأرجنتيني عقب الخسارة "المهينة" أمام كرواتيا

أدت الخسارة الثقيلة التي مني بها المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكرواتي 0-3، أمس الخميس، إلى وقوف عدد من ضيوف ومقدمي أحد البرامج في التلفزيون الأرجنتيني دقيقة صمت.
وظهر مقدم أحد البرامج الرياضية وضيوفه على الهواء مباشرة، على قناة "Tyc Sport"، وهم يقفون دقيقة صمت حزنا على الهزيمة المهينة التي مني بها منتخب بلادهم.
🤭Dünya Kupası'nda maçında Arjantin, Hırvatistan'a 3-0'lık skorla yenilince ülkenin önde gelen kanallarından "TyC Sports" ekranlarında bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. #CRO #ARG #WorldCuphttps://t.co/jlB8uqfm3k pic.twitter.com/N1ff02AP9o— SKOR (@SozcuSkor) June 22, 2018
المصدر: وكالات