دقيقة حداد فى التلفزيون الأرجنتيني عقب الخسارة "المهينة" أمام كرواتيا

أدت الخسارة الثقيلة التي مني بها المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكرواتي 0-3، أمس الخميس، إلى وقوف عدد من ضيوف ومقدمي أحد البرامج في التلفزيون الأرجنتيني دقيقة صمت.

وظهر مقدم أحد البرامج الرياضية وضيوفه على الهواء مباشرة، على قناة "Tyc Sport"، وهم يقفون دقيقة صمت حزنا على الهزيمة المهينة التي مني بها منتخب بلادهم.

المصدر: وكالات