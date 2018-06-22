بالفيديو.. الجماهير التونسية تشعل الأجواء في العاصمة موسكو

أشعلت الجماهير التونسية الأجواء في ساحات موسكو اليوم الجمعة مؤازرة منتخبها الذي يخوض مباراة مصيرية غدا السبت أمام المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة السابعة لمونديال روسيا.

ورصدت كاميرا RT الاحتفالات الصاخبة للجماهير التونسية عشية انطلاق المباراة المصيرية لنسور قرطاج التي سيحتضنها ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية.

ورفع المشجعون علما ضخما لتونس وسط الأهازيج والهتافات والاحتفالات في مشهد رائع بالقرب من الساحة الحمراء.

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وسيحاول المنتخب التونسي حصد النقاط الثلاث لتعويض خسارته في المباراة الأولى أمام إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

المصدر: RT