الروس والعرب في المونديال .. تعاطف متبادل وحفاوة بالغة!

استقبل المشجعون الروس المنتخبات العربية لكرة القدم وأنصارها بدفء كبير وتعاطف جم، وظهر ذلك على مدرجات الملاعب وفي الشوارع والساحات والمواصلات العامة.

هذا الموقف الودي من قبل الروس حيال ممثلي كرة القدم العربية ومشجعي منتخباتها، لم تخلو منه حتى أحاديث المعلقين الرياضيين الروس المحترفين الذين حرصوا على نطق الأسماء العربية بدقة متناهية، ناهيك عن رصدهم لكل شاردة وواردة على أرض الملعب في المباريات التي خاضتها المنتخبات العربية الأربعة.

RT

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واللافت أن خبراء كرة القدم الروس احتفظوا بتفاؤلهم بمستوى المنتخبات العربية حتى اللحظات الأخيرة، وكانوا حريصين على إبراز أهم المواهب، والتنويه بمهارات وإمكانات كل منتخب عربي.

لم يحتف المشجعون الروس من الجنسين بالحضور العربي في مونديال موسكو فحسب، بل شجع بعضهم المنتخبات العربية وحمل أعلامها وتوشح براياتها.

يمكن القول إن المسافات بين العرب والروس مهما بعدت فهي سالكة على الدوام، خالية من العقبات الكبيرة ومن أي تراكم سلبي، إضافة إلى وشائج تاريخية وعقود من العلاقات المتينة بين الاتحاد السوفيتي وروسيا لاحقا وعدد كبير من الدول العربية.

بل وتمتد هذه العلاقات إلى عصور قديمة، رسم خطاها الرحالة والمستكشف العربي أحمد بن فضلان عام 910 ميلادي بزيارته الفريدة بكل المقاييس ضمن بعثة رسمية كبيرة إلى ضفاف نهر الفولغا ونواحي من ربوع روسيا الحالية.

المصدر: RT