مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لموقعة صربيا وسويسرا

أعلن مدربا المنتخبين الصربي والسويسري، التشكيلة الرسمية للمباراة التي تجمع الطرفين، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بمونديال روسيا 2018.
وجاءت تشكيلة المدير الفني للمنتخب الصربي ملادين كرستاييتش، والمدير الفني للمنتخب السويسري فلادمير بيتكوفيتش على النحو التالي:
#SRB #SUI - ⏰ إنها المباراة الثالثة والأخيرة لليوم!— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 22, 2018
صربيا 🆚 سويسرا
التشكيلة الرسمية
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#SRB #SUI— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 22, 2018
طريقة لعب المنتخبين#SRBSUI #روسيا2018 pic.twitter.com/KhVJtdGWjX
Startnih 1⃣1⃣ | 🇷🇸🆚️🇨🇭— Fudbalski savez Srbije | FA Serbia (@FSSrbije) June 22, 2018
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#SrcemSvim
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#Orlovi #WorldCup #SRB #FSS pic.twitter.com/bMDvMc3fIt
Aufstellung / Compo / Formazione#HoppSchwiiz #HopSuisse #ForzaSvizzera #HopSvizra#SRBSUI pic.twitter.com/q64htHAT7Z— nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) June 22, 2018
المصدر: RT