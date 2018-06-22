مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لموقعة صربيا وسويسرا

أعلن مدربا المنتخبين الصربي والسويسري، التشكيلة الرسمية للمباراة التي تجمع الطرفين، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بمونديال روسيا 2018.

وجاءت تشكيلة المدير الفني للمنتخب الصربي ملادين كرستاييتش، والمدير الفني للمنتخب السويسري فلادمير بيتكوفيتش على النحو التالي:

المصدر: RT