البرازيل تعادل الرقم القياسي لألمانيا في كأس العالم

عادل منتخب البرازيل الرقم القياسي لألمانيا من حيث الأهداف المسجلة، في نهائيات كأس العالم، عقب فوزه على كوستاريكا، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، ضمن مونديال روسيا 2018.

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وأحرز نجما السيليساو البرازيلي، فيليبي كوتينيو ونيمار دا سيلفا، هدفين في شباك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، في الوقت القاتل، المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع منتخب البرازيل، بطل العالم خمس مرات، رصيده إلى 224 هدفا، معادلا بذلك رقم المانشافت الألماني، الذي توج بلقب بطل العالم للمرة الرابعة في النسخة الماضية، التي أقيمت في البرازيل بالذات.

المصدر: "twitter/fifaworldcup_ar"

نايف الكوردي