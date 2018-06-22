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منصور يقدم بلاغا لنيابة الأموال العامة ضد لاعب منتخب الفراعنة (فيديو)

الرياضة

منصور يقدم بلاغا لنيابة الأموال العامة ضد لاعب منتخب الفراعنة (فيديو)
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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قال رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، إنه تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد عبد الله السعيد نجم منتخب مصر وأهلي جدة السعودي.

وأوضح منصور أنه تقدم بالدعوى لتقاضي السعيد 40 مليون جنيه من القلعة البيضاء، ورفض ردها عقب تراجعه عن إتمام انتقاله للفريق الأبيض عندما كان لاعبا في النادي الأهلي المصري.

وشدد منصور في مداخلة هاتفية على التلفزيون على أن عبد الله السعيد سيتم إلقاء القبض عليه عقب عودته للقاهرة بعد انتهاء مشاركة مصر في مونديال روسيا بلقاء السعودية الاثنين المقبل.

المصدر: LTC TV

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