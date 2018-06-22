حكم عربي يدير مواجهة إنجلترا وبنما في مونديال روسيا

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة إنجلترا وبنما في مدينة نيجني نوفغورود في 24 يونيو الجاري ضمن المجموعة السابعة لمونديال روسيا.

وستكون هذه المباراة الأولى التي يديرها جريشة في مونديال روسيا.

وسبق لمنتخب إنجلترا التغلب في الجولة الأولى على تونس بنتيجة 2-1، بينما خسر منتخب بنما أمام بلجيكا بثلاثية نظيفة.

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المصدر: وكالات