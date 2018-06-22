انقسام في المنتخب الألماني قبل مواجهة السويد

أفادت صحيفة "سبورت بيلد" بوجود حالة من الانقسام داخل معسكر المنتخب الألماني قبل المواجهة المرتقبة أمام السويد في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، لنهائيات مونديال روسيا 2018.

وقالت الصحيفة إن يواكيم لوف، المدير الفني للماكينات، لديه مشكلة، لوجود مجموعات داخل صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مانويل نوير وتوماس مولر وماتس هوميلز وتوني كروس في مجموعة واحدة، بينما سامي خضيرة وبرفقته جيروم بواتينغ، ومسعود أوزيل وجوليان دراكسلر، على الجانب الآخر.

يكر أن المانشافت، خسر في لقاء الجولة الأولى أمام المكسيك (0-1) ولا بديل له عن الفوز ضد السويد، غدا السبت.

المصدر: وكالات