أول قرار من الاتحاد الأرجنتيني بعد فضيحة كرواتيا

أكدت تقارير صحفية أرجنتينية، أن خورخي سامبولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، بات على مشارف الإقالة من منصبه بعد الخسارة أمام كرواتيا أمس 3-0 في الجولة الثانية من المونديال.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن الاتحاد الأرجنتيني يدرس إقالة سامبولي بشكل جدي حتى قبل نهاية المونديال، ما يعني أن الاتحاد يفكر في إقالته قبل مباراة نيجيريا القادمة بالجولة الثالثة.

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وأضافت الصحيفة أن لاعبي منتخب التانغو هم من طالبوا برحيل المدير الفني، مؤكدين على أن هناك أزمة بين اللاعبين والمدرب، وظهر ذلك خلال التصريحات الأخيرة لسيرجيو أغويرو عندما قال: اتركوه يقول ما يريد.

وتابعت الصحيفة، أن خورخي بروتشاجا، مدير المنتخب، قريب من تولي زمام الأمور الفنية بدلا من سامباولي، وقيادة الفريق أمام نيجيريا.

المصدر: وكالات