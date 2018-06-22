بالفيديو.. مشجع كولومبي ينقذ مواطنا روسيا من الغرق في قازان

أنقذ مشجع كولومبي مواطنا روسيا من الغرق في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، وذلك خلال تواجده في المدينة لمؤازرة منتخب بلاده في مباريات مونديال روسيا.

وفي تفاصيل الحادث، كانت مجموعة من مشجعي المنتخب الكولومبي يتجولون على ضفاف نهر الفولغا في مدينة قازان، عندما انتبه أحدهم لرجل روسي يغرق، فسارع لإنقاذه على الفور.

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وشكر الرجل الروسي الذي كانت تظهر على محيّاه علامات الثمالة التامة المشجع الكولومبي باللغة الإنجليزية على مساعدته وإنقاذ حياته.

وتخوض كولومبيا مباراة مصيرية أمام بولندا في مدينة قازان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في الـ24 من يونيو الجاري.

وفضلت العديد من جماهير كولومبيا الحضور مبكرا إلى قازان وقضاء بضعة أيام في المدينة الجميلة قبل موعد مباراة منتخبهم.

المصدر: vesti.ru

أليكسي اسبر