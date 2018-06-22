سيميوني غاضب بعد السقوط المدوي للأرجنتين أمام كرواتيا

أعرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، عن حزنه بعد خسارة منتخب بلاده أمام نظيره الكرواتي 3-0، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال روسيا.

وقال سيميوني لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "ما حدث منذ 4 سنوات، يتكرر الآن، سوء الإدارة ولا يوجد قائد من الاتحاد أو من الأشخاص المسؤولين".

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وأضاف: "أرى فريقا تائها، المنتخب في حالة سيئة ولكنها تبقى الأرجنتين، أتمنى ألا أكون على خطأ، سنتأهل لأن نيجيريا ستفوز على آيسلندا".

وتابع سيميوني: "من الواضح أن اللاعبين ينتقدون أنفسهم ويوجهون أصابع اللوم لأنفسهم داخل غرف خلع الملابس".

وعن خطأ حارس المرمى كاباييرو، قال سيميوني: "الحارس فعلها من قبل، ضد إسبانيا وإيطاليا، ولكن الكرة ذهبت بجوار المرمى، قلت لك من المؤسف إنها لم تدخل وقتها، ليعلموا خطورة هذا الخطأ في كأس العالم".



المصدر: وكالات