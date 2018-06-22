الصحافة البريطانية تطلب نتائج اختبارات المنشطات لمنتخب روسيا

أثار نجاح منتخب روسيا في بطولة كأس العالم 2018 الشكوك لدى وسائل الإعلام البريطانية، التي دعت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى الكشف عن نتائج اختبارات المنشطات للاعبي روسيا.

ورد الاتحاد الدولي للكرة على طلب صحيفة The Telegraph لمعرفة نتائج اختبارات لاعبي منتخب روسيا، بالقول: "يرجى تفهم مسألة أننا لا نستطيع التعليق على اختبارات المنشطات خلال المسابقة".

ويحتل ثلاثة لاعبين من المنتخب الروسي، وهم ألكسندر غولوفين وألكسندر ساميدوف ويوري غازينسكي، المركز الأول في الوقت الراهن من حيث المعدل الوسطي لقطع أكبر مسافة في مباراة واحدة، بين جميع المشاركين في كأس العالم، وذلك وفقا لموقع Championship.com.

يذكر أن نتائج جميع عينات اختبارات المنشطات المأخوذة من لاعبي منتخب روسيا، قبل انطلاق كأس العالم، كانت نظيفة.

المصدر: "vesti.ru"