الفراعنة أمام استحقاق قياسي في مونديال روسيا!  

ينتظر حارس المرمى المصري عصام الحضري، وجماهيره بفارغ الصبر مشاركته في المباراة الختامية لبلاده ضد السعودية، ضمن مونديال روسيا 2018، ليدخل تاريخ كأس العالم.

وسيدخل المخضرم عصام الحضري الملقب بـ "السد العالي"، تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم، كأكبر لاعب سنا يلعب في نهائيات البطولة.

ولم يشارك عصام الحضري، البالغ من العمر 45 عاما و5 أشهر، مع منتخب بلاده في أول مباراتين له في مونديال روسيا، أمام كل من الأوروغواي وروسيا.

ومن المنظر أن يشارك الحضري في مباراة بلاده ضد الأخضر السعودي، يوم الاثنين المقبل، خاصة وأنها بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للطرفين، بعد خروجهما مبكرا من البطولة.

ويحمل الحارس الكولومبي فريد موندراغون الرقم القياسي، حيث شارك في الدقيقة 85 من عمر المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره الياباني (4-1)، في نهائيات كأس العالم البرازيل 2014، وهو في سن 43 عاما و3 أيام.

وانتزع الحارس الكولومبي الرقم القياسي كأكبر لاعب سنا يلعب في نهائيات كأس العالم، من المهاجم الكاميروني روجيه ميلا، الذي احتفظ بهذا الرقم طوال 20 عاما.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي