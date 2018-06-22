مشجع يعتذر عن سرقة قبلة من صحفية على الهواء مباشرة (فيديو)

قام أحد مشجعي كرة القدم الروس بزيارة مقر تلفزيون DW الألماني في موسكو لتقديم الاعتذار عن تقبيله مراسلة القناة أثناء تقرير لها كان يبث على الهواء مباشرة من الساحة الحمراء.

وقال المشجع في مكالمة فيديو مع المراسلة من مقر القناة:" أريد أن أقدم اعتذاري العميق. لقد تصرفت بتهور ولم أظن أنني سأضعك في مثل هذا المأزق وأحدث لك صدمة".

Ruslan came to our Moscow studios this evening to apologize to @JULIETHCGT for his behavior. He said he had not intended to touch her chest as he did. Jumping into shot was a bet he had made with a friend.

(Video abridged, full-length version here https://t.co/XVk08kidQr.) pic.twitter.com/so8rqA5Y0h — DW Sports (@dw_sports) June 21, 2018

وأضاف أنه لم يكن يريد التحرش بها، كان مجرد تحدي مع بعض الأصدقاء، لطبع قبلة على خد المراسلة أثناء البث المباشر.

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وردت المراسلة الكولومبية جولييت غونزاليس، العاملة في القناة الألمانية في نسختها الناطقة بالإسبانية، على الاعتذار بالقول:"أقدر أنك اتصلت بي للاعتذار عن سلوكك، ما حدث كان غير مقبول تماما وهجوميا. لكنك الآن فعلت الشيء الصحيح، وأقبل اعتذارك".

المصدر: sport-express.ru

أليكسي اسبر