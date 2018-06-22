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الحضور الجماهيري في مونديال روسيا يتجاوز المليون مشجع

22 يونيو 2018 | 09:04 GMT
الحضور الجماهيري في مونديال روسيا يتجاوز المليون مشجع
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Fabrice COFFRINI / AFP

سجلت بطولة كأس العالم 2018 في روسيا حتى الآن حضور أكثر من مليون مشجع في مدرجات الملاعب التي تحتضن مباريات المونديال، حسبما أكد الاتحاد لدولي لكرة القدم "الفيفا".

وأوضح الفيفا في سابع أيام البطولة أنه خلال مباراة المنتخبين الدنماركي والأسترالي التي حضرها 40727 مشجعا على ملعب مدينة سمارا وانتهت بالتعادل 1-1، تجاوز إجمالي عدد المشجعين الذين حضروا مباريات مونديال روسيا المليون مشجع بنسبة حضور بلغت 97 % من سعة الملاعب التي استضافت المباريات حتى الآن.

وبلغ حجم مبيعات تذاكر مونديال روسيا لغاية اللحظة 2.6 مليون تذكرة، علما أن عملية بيع التذاكر مستمرة لغاية الـ15 من يوليو القادم موعد المباراة النهائية للبطولة.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

 

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