مارادونا "ينهار" ويجهش بالبكاء لسقوط الأرجنتين

أجهش الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندوا مارادونا، في البكاء بعد خسارة التانغو الكبيرة أمام كرواتيا 0-3، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، في كأس العالم روسيا 2018.

ولم يتمالك مارادونا أعصابه، بسبب النتيجة الثقيلة، التي صدمت منتخب الأرجنتين في الشوط الثاني.

وأصبحت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي الذي كان الحاضر الغائب في لقاء الخميس، بعد أن فوت أيضا فرصة الفوز على إيسلندا بإهداره ركلة جزاء، مهددة بانتهاء مشوارها عند الدور الأول للمرة الأولى منذ 2002.

وستتعقد مهمة فريق المدرب خورخي سامباولي كثيرا في حال فوز إيسلندا على نيجيريا الجمعة، في ختام الجولة الثانية، لأن المنتخب الإسكندنافي سيرفع رصيده إلى 4 نقاط قبل مباراة الجولة الأخيرة ضد كرواتيا، مقابل نقطة للأرجنتين التي تواجه نيجيريا في مباراتها الأخيرة.

المصدر: وكالات







