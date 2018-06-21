مودريتش يعلق على هدفه "التاريخي" في مرمى الأرجنتين

علق اللاعب الكرواتي، لوكا مودريتش، على هدفه التاريخي الذي سجله في مرمى منتخب الأرجنتين، واصفا الهدف بأنه أحد أفضل أهدافه في مسيرته الكروية.

وقال مودريتش: "هذا أحد أهدافي المفضلة في مسيرتي. هذا المساء سوف أتذكره إلى الأبد. كان انتصارا مهما لنا، أنجزنا الكثير ولكن يتبقى لنا مباراة أخيرة وسيكون اللقاء الأخير صعبا أيضا ونريد أن نواصل مسيرتنا".

Reuters

وأضاف: "لم يكن فوزا سهلا كما يبدو من النتيجة، ولكن أعتقد كنا نستحقه. لعبنا مباراة مثالية حتى تفوز على فريق مثل الأرجنتين. نشكر الله أننا سجلنا ثلاثة أهداف. هذه بالتأكيد أمسية رائعة لكرواتيا وسنحاول مواصلتها كذلك، لكن بدون أن نبالغ بهذه الفرحة".

وبلغ المنتخب الكرواتي الدور ثمن النهائي لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1998، وعقد وضع نظيره الأرجنتيني باكتساحه 3-0 الخميس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لمونديال روسيا.

المصر: فيفا