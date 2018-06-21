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مدرب الأرجنتين يعلق على الخسارة القاسية أمام كرواتيا

21 يونيو 2018 | 21:37 GMT
مدرب الأرجنتين يعلق على الخسارة القاسية أمام كرواتيا
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/ Reuters

تحدث مدرب المنتخب الأرجنتيني خورخي سامباولي، عن أسباب الهزيمة أمام كرواتيا في ثاني مباريات "التانغو" في كأس العالم روسيا 2018.

وتحدث سامباولي في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الأرجنتين قائلا: "أنا المسؤول عن القرارات وليس هناك داعي للوم كابايرو، الأمل مازال موجودا، ولدي آلام من الهزيمة، قد أكون فشلت في قراءه المباراة كما يجب أن تكون".

وتابع: "اللاعبون الآن يشعرون بحالة من الحزن، كنا نريد أن نتصدر المجموعة، ونلعب مباريات جيدة، الآن تغيرت الأمور وخسرنا. لدينا قائمة مميزة من اللاعبين ولكن علينا أن نتعلم ونعود للمباراة المقبلة بكل قوة من أجل تحقيق الهدف".

وأضاف: "في البداية وجدنا صعوبات كبيرة، حاولنا تغيير الإيقاع بتبديل بعض الواجبات للاعبين ولكن بعد تلقي الهدف الأول لم نستطع إيجاد طريقة لكي نخرج من هذا المأزق. عندما تقوم بتعديلات فنية فإنك تخاطر بهذا خلال البطولة، ولكن من جديد أن المسؤول عن كل ما يجري".

وأردف: "كنا نعتقد أن اللعب بثلاثة مدافعين سيعطي الأجنحة فرصة للهجوم والقيام بالضغط. في الشوط الثاني بعد تغيير الطريقة كنا نتطلع لصنع الفرص والتسجيل. ولكنهم سجلوا علينا في الوقت الذي لم نكن نتوقعه. بالعموم أعتقد أننا امتلكنا السيطرة ولكن في حال لم تسجل تخسر الكثير. علينا تحليل المباراة واكتشاف الأخطاء ومعالجتها بسرعة. لم نستطع اللعب في الشوط الثاني كما فعلنا مع آيسلندا، يجب أن نقوم بهذا في المباراة الأخيرة أمام نيجيريا".

المصدر: فيفا

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