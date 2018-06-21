شاهد.. أهداف مباريات اليوم الثامن من مونديال روسيا 2018

شهد اليوم الثامن من منافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018 ( 6 أهداف) من ثلاث مباريات كان أكبرها نتيجة هزيمة قاسية للأرجنتين من كرواتيا 0-3 في لقاء لم يقدم فيه ميسي أي لمحة تذكر.

تعادل الدنمارك وأستراليا في مواجهة ندية

خاض المنتخبان الدنماركي والأسترالي لقاء نديا انتهى بالتعادل بهدف لمثله على ملعب مدينة سامارا في المباراة الثانية لكلا الفريقين في إطار منافسات المجموعة الثالثة.

مبابي يقود فرنسا إلى الدور الثاني

احتاجت فرنسا إلى هدف وحيد في الشوط الأول من توقيع الشاب كيليان مبابي للتغلب على بيرو وإنهاء آمال ممثل أمريكا الجنوبية في الوصول إلى ربع نهائي روسيا 2018، لتتوقف المغامرة البيروفية بعد هزيمتين متتاليتين بنفس النتيجة.

كرواتيا تحقق أكبر مفاجآت مونديال روسيا

حقق المنتخب الكرواتي إحدى أكبر مفاجآت مونديال روسيا، ببلوغه الدور الثاني، بفوزه الكبير 3-0 على الأرجنتين، لتصبح الأخيرة برصيد (نقطة واحدة) أمام احتمال كبير بالخروج من الدور الأول للمرة الأولى منذ 2002. وقد يتعقد وضع المنتخب الأمريكي الجنوبي أكثر في حال فوز إيسلندا على نيجيريا الجمعة، في المباراة الثانية لهذه الجولة ضمن المجموعة الرابعة، وتتصدر كرواتيا ترتيب المجموعة مع 6 نقاط، مقابل نقطة لكل من الأرجنتين وإيسلندا (في انتظار مباراتها مع نيجيريا، غدا الجمعة).

المصدر: RT

فادي سيمير