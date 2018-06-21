رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع البرازيلي فريد

انتقل لاعب الوسط الدولي البرازيلي فريد الخميس إلى مانشستر يونايتد "أكبر ناد في العالم" حسب وصفه مقابل 50 مليون جنيه إسترليني قادما من شاختار دانييتسك الأوكراني بموجب عقد لـ5 أعوام.

ويأتي انتقال ابن الـ 25 عاما الذي غاب عن المباراة الأولى لمنتخب بلاده أمام سويسرا (1-1) ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في مونديال 2018 في روسيا بسبب إصابة في الكاحل، إلى "الشياطين الحمر" لتدعيم خط وسط فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو واللعب إلى جانب الفرنسي بول بوغبا والصربي نيمانيا ماتيتش.

وقال فريد للموقع الإلكتروني الخاص بيونايتد: "إنه أكبر ناد في العالم، وأنا مسرور أن أكون جزءا من هذا الفريق المذهل".. "العمل مع جوزيه مورينيو، الذي فاز بالعديد من البطولات في مسيرته كمدرب، هو فرصة لا يمكن تفويتها".. "أنا متشوق لبدء الموسم والالتقاء بزملائي الجدد".

وأكد فريد أنها فترة مثيرة بالنسبة له، وأن تركيزه ينصب حاليا على المنتخب البرازيلي المشارك في مونديال روسيا.

في المقابل أكد مورينيو الذي تعاقد أيضا مع الظهير البرتغالي ديوغو دالوت من بورتو، أن فريد سيضيف عنصرا مفقودا إلى خط الوسط، وقال "سيكمل فريد مؤهلات لاعبي خط الوسط الآخرين. فكره الإبداعي ورؤيته في تمرير الكرات سيمنحان بعدا آخر لأسلوب لعبنا".

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم دون أي لقب ما وضع مورينيو تحت ضغوطات كبيرة، خصوصا أن جاره اللدود مانشستر سيتي أحرز بطولة الدوري.

المصدر: أ ف ب