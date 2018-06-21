الفيفا يرد على اتهامات المغربي أمرابط للحكم الأمريكي

رد الفيفا على تصريحات لاعب المنتخب المغربي نور الدين أمرابط التي اتهم فيها الحكم الأمريكي مارك جيجر بطلب قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو بين شوطي مقابلة أسود الأطلس والبرتغال.

ونفى حكم اللقاء، مارك جيجر، من خلال البلاغ الذي نشره موقع "الفيفا"، اتهامات أمرابط، وقال إنه لم يطلب قميص رونالدو كما قال اللاعب البرتغالي بيبي لنور الدين أمرابط بين الشوطين.

وذكر الفيفا في بيانه أنه بمجرد خروج تلك التصريحات، أجرى تحرياته حول صحة تلك المعلومات، مؤكدا أن تلك الرواية لم تحدث.

وأدان الاتحاد الدولي تصريحات الجانب المغربي وقال في بيانه: "نرفض بشدة تلك الادعاءات.. الحكم لم يقم بمثل هذا الطلب".

وتابع: "الحكام لديهم تعليمات واضحة بشأن سلوكهم وطريقة تعاملهم مع جميع منتخبات كأس العالم 2018، ونؤكد أن جيجر تصرف بطريقة مهنية ومثالية في إدارة المباراة".

واختتم الفيفا بيانه بتذكير جميع المنتخبات المشاركة في البطولة بضرورة احترام مبادئ اللعب النظيف.

المصدر: وكالات