شاهد.. الجماهير السعودية والتونسية تنظف المدرجات في مونديال روسيا

قامت الجماهير السعودية بلفتة رائعة عقب نهاية لقاء الأخضر أمام منتخب الأوروغواي أمس الأربعاء في ثاني جولات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وودع المنتخب السعودي المونديال رسميا بعد الهزيمة أمام الأوروغواي بهدف نظيف على ملعب "روستوف أرينا"، ورغم الخسارة قامت جماهير الأخضر بتنظيف مدرجات الملعب عقب صافرة النهاية، في لقطة نالت إعجاب وسائل الإعلام العالمية.

يلا خبر | على خطى السنغال واليابان.. جماهير السعودية تنظف المدرجات بعد مباريات المونديال https://t.co/Qu1DlG8Fda pic.twitter.com/vifv9ZIW2r — ياسمين بنت ام ياسمين (@yasmina_show) June 20, 2018

ما فعلته الجماهير السعودية، سبقتها إليه جماهير تونس، حيث حرصت جماهير نسور قرطاج على تنظيف المدرجات، عقب مباراة فريقهم أمام إنجلترا والتي انتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة بنتيجة 2-1.

الجماهير التونسية حرصت على تنظيف المدرجات عقب خسارة منتخب بلادهم أمام إنجلترا بهدفين لواحد و كذلك جماهير المنتخب السنغالي في المباراة ضد بولندا pic.twitter.com/EN8fFl5ROH — MarWen (@Error_4o4__) June 21, 2018

وبدأت الجماهير اليابانية بهذه المبادرة الحضارية التي نالت إشادة من وسائل الإعلام كافة.

فعلوها في البرازيل ويكرروها في روسيا.. جماهير اليابان تنظف المدرجات بعد فوزها على كولومبيا#JPN #WorldCup https://t.co/mRSRXUGMQe pic.twitter.com/Xoy9bg5dVf — Sport360TV (@Sport360TV) June 20, 2018

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر