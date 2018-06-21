ألمانيا لنفض غبار الهزيمة الأولى في مونديال 2018

تجري استعدادات منتخب ألمانيا على قدم وساق لرد اعتباره بعد الهزيمة المؤثرة التي مني بها أمام المكسيك (0-1)، يوم الأحد الماضي، في مستهل حملة الدفاع عن لقب بطل العالم لكرة القدم.

وسيكون المانشافت الألماني أمام تحد حقيقي، يوم السبت المقبل، عندما يواجه نظيره السويدي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي.

بينما سيلتقي منتخب المكسيك في المباراة الثانية، مع نظيره الكوري الجنوبي، الذي خسر أمام السويد بهدف وحيد أيضا، في الجولة الأولى.

ويتقاسم منتخبا المكسيك والسويد قائمة المجموعة السادسة (F)، برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، ومن ثم كوريا الجنوبية والمكسيك.

المصدر: RT

نايف الكوردي