بالفيديو.. جماهير البيرو تشعل الأجواء قبل مواجهتها المصيرية مع فرنسا

أشعلت الجماهير البيروفية الأجواء في مدينة يكاتيرينبورغ مكان إقامة مباراة منتخبهم المصيرية أمام المنتخب الفرنسي في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، اليوم الخميس.

ورصدت عدسة RT احتفالات المشجعين البيروفيين في إحدى ساحات مدينة يكاتيرينبورغ قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

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وبالرغم من صعوبة المباراة أمام منتخب الديوك، تأمل جماهير البيرو في الخروج بنتيجة إيجابية لتعويض خسارتها أمام الدنمارك في المباراة الأولى بهدف دون رد، وتجنب الخسارة الثانية والخروج مبكرا من المونديال الروسي.

المصدر: RT

أليكسي اسبر