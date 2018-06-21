معلول يرد على منتقديه لتلاوة الفاتحة قبل مواجهة إنجلترا (فيديو)

عبر المدير الفني لمنتخب تونس نبيل معلول عن أسفه الشديد للجدل الذي أثير حول تلاوته للفاتحة مع لاعبيه قبل مباراة إنجلترا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لمونديال روسيا.

وقال معلول: "من يهاجمني بسبب قراءتي للفاتحة فعليه أن يعالج نفسه، وأقرأ الفاتحة في كل صلواتي، بدءا من صلاة الفجر، وصولا إلى الشفع والوتر".

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وكان الباحث والكاتب التونسي مختار الخلفاوي، قد هاجم معلول ونسور قرطاج على خلفية الهزيمة في مونديال روسيا، منتقدا تجمع اللاعبين قبل المباراة وقراءة سورة الفاتحة.



وقال الخلفاوي خلال حديث لإذاعة "شمس أف أم" المحلية: "الهدف هدية من الحكم، والأداء كان متواضعا جدا، واللاعبون يدافعون فقط، ونبيل معلول يقرأ في القرآن".

وحرص لاعبو النسور ومديرهم الفني نبيل معلول على قراءة القرآن والدعاء في غرف خلع الملابس، خلال الجلسة التحفيزية التي أقرها الجهاز الفني قبل مواجهة إنجلترا.

المصدر: almesryoon.com