كل شيء

مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لموقعة السعودية والأوروغواي

20 يونيو 2018 | 14:11 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لموقعة السعودية والأوروغواي
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kebs
Pascal GUYOT / AFP

يحتضن ملعب "روستوف أرينا" في مدينة روستوف على نهر الدون، اليوم في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مصيرية للمنتخب السعودي في مواجهة الأوروغواي، في مونديال روسيا.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب الأوروغواي، أوسكار تاباريز، والمدير الفني لنظيره السعودي، الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي، مباراتهما الثانية في مونديال 2018:

المصدر: twitter/fifaworldcup

أليكسي اسبر

مشهور في المجتمع
بالفيديو.. بلاتر يؤكد في لقاء خاص مع RT قدرة روسيا في استضافة المونديال بأرقى مستوى
20 يونيو 2018 | 15:08 GMT
رونالدو يحطم رقم الأسطورة بوشكش
20 يونيو 2018 | 15:04 GMT
الأرجنتين في مواجهة مصيرية أمام كرواتيا في مونديال روسيا
20 يونيو 2018 | 14:37 GMT
طبيب المغرب يدافع عن "صفعه" لأحد اللاعبين
20 يونيو 2018 | 14:20 GMT
رسميا.. المغرب أول منتخب يودع مونديال روسيا 2018
20 يونيو 2018 | 14:11 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لموقعة السعودية والأوروغواي
20 يونيو 2018 | 14:11 GMT
تحليل مباراة (البرتغال-المغرب)
20 يونيو 2018 | 14:01 GMT
حقيقة مغادرة صلاح معسكر الفراعنة
20 يونيو 2018 | 13:58 GMT
شاهد.. تفاعل طريف بين مشجعي البرازيل ومضيفة طيران روسية
20 يونيو 2018 | 13:18 GMT
مشجعو المنتخب المغربي متفائلون أمام مواجهة البرتغال
20 يونيو 2018 | 13:17 GMT
كعكة ضخمة على شكل ملعب فولغوغراد!
20 يونيو 2018 | 12:58 GMT
نتيجة مباراة (البرتغال-المغرب)
20 يونيو 2018 | 12:18 GMT
شاهد ما فعله مجدي عبد الغني بعدما تحطمت أسطورته على يد محمد صلاح
20 يونيو 2018 | 12:00 GMT
حسبة بسيطة تكشف سبب خسارة المنتخبات العربية في الدقيقة الأخيرة
20 يونيو 2018 | 11:51 GMT
شرطي روسي يستعرض مهاراته الكروية أمام ضيوف المونديال (فيديو)
20 يونيو 2018 | 11:35 GMT
المغرب في مواجهة البرتغال .. التشكيلة الأساسية
20 يونيو 2018 | 11:14 GMT
لغز خسارة المنتخبات العربية
20 يونيو 2018 | 11:13 GMT
رد فعل بوتين على نتيجة مباراة روسيا ومصر
20 يونيو 2018 | 10:47 GMT
تقارير: دي خيا سيصبح حارس المرمى الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم
20 يونيو 2018 | 10:46 GMT
رونالدو يحقق أقصى سرعة في تاريخ كرة القدم
20 يونيو 2018 | 10:21 GMT
هدافو الدوريات الأوروبية الكبرى يعجزون عن هز الشباك في الجولة الأولى للمونديال
20 يونيو 2018 | 09:47 GMT
توقع واربح مع RT
20 يونيو 2018 | 09:38 GMT
روسيا تعادل رقم إيطاليا التاريخي في المونديال
20 يونيو 2018 | 09:00 GMT
رئيس البرتغال يؤازر بلاده ضد المغرب
20 يونيو 2018 | 08:54 GMT
الروس يحتفلون بعد فوز منتخب بلادهم على نظيره المصري
20 يونيو 2018 | 08:13 GMT
رحلة على الدراجات النارية لدعم الأخضر
20 يونيو 2018 | 08:04 GMT
أنباء عن إقالة مدرب منتخب مصر
20 يونيو 2018 | 07:22 GMT
مدير منتخب مصر ينفي حدوث مشادة بين الحضري والجهاز الفني
20 يونيو 2018 | 06:56 GMT
مشجعو السويد ينشدون أغنية شعبية روسية!
20 يونيو 2018 | 05:25 GMT
4 سعوديين يشجعون منتخبهم في مونديال روسيا بطريقتهم الخاصة
20 يونيو 2018 | 03:45 GMT
مونديال روسيا.. كوبر يكشف عن مستقبله مع "الفراعنة"
19 يونيو 2018 | 22:19 GMT
الحضري يعتذر للجماهير المصرية عقب الفوز الروسي
19 يونيو 2018 | 22:17 GMT
صلاح يسجل رابع أهداف مصر في كأس العالم
19 يونيو 2018 | 22:06 GMT
شاهد.. أهداف مباريات اليوم السادس لمونديال روسيا 2018
19 يونيو 2018 | 21:51 GMT
مدرب روسيا مندهش من تسجيل ثلاثة أهداف في مصر
19 يونيو 2018 | 21:43 GMT
ضربة موجعة لـ"نسور قرطاج" في مونديال روسيا
19 يونيو 2018 | 21:38 GMT
مونديال روسيا.. كانتونا يسخر من تسريحة نيمار
19 يونيو 2018 | 21:27 GMT
أول تعليق لمدرب مصر كوبر بعد الخسارة أمام روسيا
19 يونيو 2018 | 20:43 GMT
شاهد.. ردود المشجعين الروس على أهداف المنتخب الروسي
19 يونيو 2018 | 20:22 GMT
سجال قطري سعودي في مونديال روسيا
19 يونيو 2018 | 19:04 GMT