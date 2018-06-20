مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لموقعة السعودية والأوروغواي

يحتضن ملعب "روستوف أرينا" في مدينة روستوف على نهر الدون، اليوم في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مصيرية للمنتخب السعودي في مواجهة الأوروغواي، في مونديال روسيا.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب الأوروغواي، أوسكار تاباريز، والمدير الفني لنظيره السعودي، الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي، مباراتهما الثانية في مونديال 2018:

المصدر: twitter/fifaworldcup

أليكسي اسبر