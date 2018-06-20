رونالدو يباغت المغرب

تقدم المنتخب البرتغالي على نظيره المغربي، في المباراة بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، في الجولة الثانية لدور المجموعات ضمن مونديال روسيا 2018.

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل مبكرا، في الدقيقة الرابعة، بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية من الجهة اليمنى نفذها، اللاعب جواو موتينيو.

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وأحرز رونالدو "صاروخ ماديرا"، بذلك الهدف الـ 85 له مع منتخب بلاده، والرابع في هذا المونديال، حتى الآن، والسابع في النسخ الأربع من نهائيات كأس العالم التي يشارك فيها.

المصدر: RT

نايف الكوردي