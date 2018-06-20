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حسبة بسيطة تكشف سبب خسارة المنتخبات العربية في الدقيقة الأخيرة

20 يونيو 2018 | 11:51 GMT
حسبة بسيطة تكشف سبب خسارة المنتخبات العربية في الدقيقة الأخيرة
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/ RT

منيت جميع المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بالهزيمة في الجولة الأولى، كما سقط منتخب مصر في مباراته الثانية أيضا.

ومن المفارقات أن جميع هزائم المنتخبات العربية في الجولة الأولى للمونديال، تقريبا جاءت في الوقت القاتل.

وكشفت بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، أن جميع المنتخبات العربية بذلت مجهودا أقل من خصومها، فالمسافة التي قطعتها المنتخبات العربية في مبارياتها في مونديال روسيا 2018 تعتبر بالمجمل أقل من مسافات خصومها الذين تمكنوا من هزيمتها.

فقد مني منتخب السعودية بهزيمة ساحقة أمام روسيا (0-5)، منها هدفان في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وقطع لاعبو الأخضر السعودي (105 كلم)، مقابل (118 كلم) لمنتخب روسيا.

أما منتخب مصر فقد بذل مجهودا جيدا في مباراته الأولى أمام الأورغواي، حيث قطع لاعبوه 112 كلم، أكثر بكيلومتر واحد من لاعبي الخصم، وخسر الفراعنة بالتالي بصعوبة بهدف وحيد، جاء في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة.

بينما قطع المصريون في المباراة الثانية 110 كلم، أقل من لاعبي روسيا بمسافة 5 كيلومترات، وخسروا المواجهة (1-3).

أما بالنسبة لمنتخب تونس فقد قطع لاعبوه 103 كلم، أي أقل بكيلومترين من لاعبي إنجلترا الذين حسموا نتيجة اللقاء لصالحهم بهدفين مقابل هدف واحد.

كما خسر منتخب المغرب مباراته الأولى أمام نظيره الإيراني، بهدف جاء في الوقت القاتل وبـ "نيران صديقة" سجله المهاجم المغربي عزيز بوهدوز، خطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وأرقام الطرفين كانت متقاربة، فقد قطع لاعبو المغرب 101 كلم أكثر بكيلومتر واحد من منافسيهم.

RT

يذكر أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي تشارك فيها أربعة منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم. 

المصدر: RT

نايف الكوردي 

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