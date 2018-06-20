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تقارير: دي خيا سيصبح حارس المرمى الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم

20 يونيو 2018 | 10:46 GMT
تقارير: دي خيا سيصبح حارس المرمى الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم
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Hannah Mckay / Reuters

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا، بصدد التوقيع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد يمنحه أجرا سنويا هو الأعلى في تاريخ حراس المرمى عبر التاريخ.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن دي خيا سيحصل على 21 مليون يورو في العام الواحد حتى نهاية عقده في صيف 2022.

وأشارت "ماركا" إلى أن نادي الشياطين الحمر دخل في مفاوضات مع الحارس حول تمديد عقده منذ بداية عام 2018، وأن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق، كان حاسما في المفاوضات، وسعى لمنع دي خيا من الانتقال لريال مدريد.

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وأكدت الصحيفة أن دي خيا، وافق على تمديد عقده منذ أبريل الماضي، ويتبقى فقط توقيعه على العقد، وهو ما سوف يتم بعد نهاية بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا لغاية الـ15 من يوليو القادم.

وذكرت الصحيفة أن دي خيا، سوف يتفوق على مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ في قائمة الحراس الأعلى أجرا في العالم، حيث يحصل الحارس الألماني على 15 مليون يورو في الموسم.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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