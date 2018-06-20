روسيا تعادل رقم إيطاليا التاريخي في المونديال

حقق المنتخب الروسي رقما مميزا، في المباراة ضد نظيره المصري، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وبحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة بالإحصاءات، سجل المنتخب الروسي 8 أهداف في أول مباراتين في بطولة كأس العالم 2018، ليعادل بذلك رقم المنتخب الإيطالي عام 1934، كأكبر عدد أهداف للمنتخب صاحب الأرض في أول مباراتين في المونديال.

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وتغلب المنتخب الروسي على نظيره المصري في لقاء الأمس بنتيجة 3-1، وفي اللقاء الأول تغلب الدب الروسي على المنتخب السعودي بخماسية نظيفة في المباراة الافتتاحية للمونديال.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر





