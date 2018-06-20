دميترى مدفيديف يعلق على فوز منتخب بلاده على منافسه المصري

نشر رئيس الحكومة الروسية دميتري مدفيديف صورة له مع رئيس الوزراء البيلاروسي أندريه كوبياكوف وخلفهما شاشة تنقل مباراة المنتخبين الروسي والمصري.

وعلّق مدفيديف قائلا إنه شجّع مع نظيره البيلاروسي المنتخب الروسي، محتفيا بفوز فريق بلاده على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في منافسات كأس العالم الجارية بروسيا .

المصدر: فيسبوك

محمد الطاهر