الحضري يعتذر للجماهير المصرية عقب الفوز الروسي

قدم حارس المنتخب المصري عصام الحضري، الثلاثاء، اعتذاره للجماهير على الخسارة أمام روسيا بنتيجة 1-3، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وقال الحضري في تصريح متلفز، "نعتذر للشعب المصري، هذه هي كرة القدم، فوز وهزيمة، وتوفيق وعدم توفيق، كنا نتمنى الفوز بالتأكيد".

وأضاف، "لا أعتقد أن هناك تقصيرا من اللاعبين، كنا نريد الفوز وتقديم شيء جيد يليق بالكرة المصرية، ولكن في النهاية أنا أشكر اللاعبين والجهاز الفني".

وودع المنتخب المصري منافسات كأس العالم إكلينيكيا بعد هزيمته من روسيا بهدف لثلاثة أهداف في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من المونديال.

وبذلك، أصبح المنتخب الروسي أول المتأهلين إلى ثمن النهائي "منطقيا" بعد تحقيقه الانتصار الثاني في المجموعة.

وتتمسك مصر بالأمل الأخير لانتزاع بطاقة العبور إلى الدور التالي، بشرط فوز السعودية على أورغواي غدا الأربعاء، على أن تحقق روسيا الفوز على الفريق اللاتيني في الجولة الأخيرة، بالإضافة إلى فوز مصر على السعودية.

المصدر: وكالات