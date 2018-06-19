شاهد.. أهداف مباريات اليوم السادس لمونديال روسيا 2018

شهد اليوم السادس من منافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018 أول فوز لأفريقيا في المونديال، وانتصار آسيوي أول على منتخبات أمريكا الجنوبية​، وصعود البلد المنظم منطقيا إلى الدور الثاني.

اليابان تفاجئ كولومبيا بانتصار تاريخي

في المباراة الأولى، فاجأت اليابان نظيرتها كولومبيا بالفوز عليها 2-1، محققة الانتصار الأول في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما، ولتفتتح رصيدها بـ3 نقاط مهمة ضمن المجموعة الثامنة.

Reuters

السنغال تحقق الانتصار الأفريقي الأول في روسيا 2018

وانتهت المباراة الثانية التي جمعت بين منتخب بولندا والسنغال، بفوز الأخير بنتيجة 2-1، لتحقق بذلك السنغال أول فوز لأفريقيا في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، وبهذا الفوز تقاسم المنتخب السنغالي صدارة المجموعة مع المنتخب الياباني الفائز على نظيره الكولومبي بنفس النتيجة.

Reuters

روسيا تحسم التأهل "منطقيا" إلى الدور الثاني

وفي المباراة الثالثة، حسم المنتخب الروسي تأهله إلى الدور الـ16 بكأس العالم بتغلبه على المنتخب المصري 3-1، في المقابل فشل منتخب مصر في تحقيق الفوز الثاني على التوالي ليخرج بنسبة كبيرة من سباق التأهل إلى الدور المقبل.

Reuters

المصدر: RT

فادي سيمير