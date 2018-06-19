مدرب روسيا مندهش من تسجيل ثلاثة أهداف في مصر

أبدى المدير الفني للمنتخب الروسي، ستانيسلاف تشيرتشيسوف،اندهاشه من تسجيل فريقه ثلاثة أهداف على مصر في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

جاءت تصريحات تشيرتشيسوف المتلفزة عقب فوز روسيا على مصر بثلاثة أهداف لهدف، والتأهل "منطقيا" إلى ثمن نهائي العرس العالمي.

وقال تشيرتشيسوف، "يبدو الأمر سهلا أمام المتابعين، ولكن مباراتي السعودية ومصر لم تكونا في غاية السهولة على الإطلاق، خاصة مباراة اليوم، أنا مندهش من تسجيل ثلاثة أهداف أمام الفراعنة".

وأضاف "كان لا بد أن نفوز وأكدت للاعبين ذلك، هم أيضا كانوا يرغبون في الفوز للحفاظ على أمالهم بالتأهل".

واختتم المدرب الروسي تصريحاته بالقول، "تحكمنا في طريقة تحرك محمد صلاح، الفراعنة فقدوا الصبر واستغلينا الفرصة، قلت بالأمس أنني أثق بلاعبي المنتخب كما أثق بنفسي".

وبفوز اليوم، ارتفع رصيد روسيا إلى 6 نقاط في الصدارة، فيما جاء المنتخب المصري ثالثا بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن السعودية المتذيل.

المصدر: وكالات