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أول تعليق لمدرب مصر كوبر بعد الخسارة أمام روسيا

19 يونيو 2018 | 20:43 GMT
أول تعليق لمدرب مصر كوبر بعد الخسارة أمام روسيا
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/ Reuters

علق هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، على خسارة فريقه أم روسيا 1-3 ، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2018.

وقال كوبر: "وقعنا في بعض الأخطاء طيلة المباراة وهذه الأمور تحصل عادة في كرة القدم".

وتابع "لست راضيا عن النتيجة، أصبحنا على وشك الخروج من المونديال، لكننا قمنا بأشياء جيدة على الرغم من ذلك لا أدري ماذا حدث لنا في أول عشر دقائق من الشوط الثاني، استقبلنا هدفين متتابعين نتيجة قلة التركيز رغم أنهم قدموا مباراة جيدة".

وتحدث المدير الفني لمنتخب مصر عن مشاركة محمد صلاح: " كان جاهزا للعب من كل النواحي، ولا أحد بإمكانه أن يشكك في قدراته وفي حاجة المنتخب لخدماته".

وكانت مصر قد خسرت اللقاء الأول أيضا أمام أوروغواي بهدف نظيف، لتبقى في مؤخرة مجموعتها بدون نقاط وتدخل في حسبة التأهل إلى دور الـ16، حيث تحتاج لتعثر أوروغواي والفوز بفارق أهداف كبير خلال مباراتها المقبلة أمام السعودية، والمقرر إقامتها في 25 من يونيو الجاري.

المصدر: وكالات

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